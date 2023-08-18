Собянин расширил число стартовых площадок программы реновации

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин заявил о включении пяти новых адресов в программу реновации в Москве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Речь идет о площадках на севере – в Войковском и Тимирязевском районах, на юго-западе – в Зюзине и Южном Бутове, на северо-западе – в районе Покровское-Стрешнево.



"Когда возведем здесь новостройки, сможем расселить 20 старых домов и предоставить комфортное жилье для 3 700 человек", – отметил мэр.



По словам градоначальника, всего для возведения новостроек подобрали 592 стартовые зоны общей площадью около 9,6 миллионов квадратных метров.

До этого программу реновации представили на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в "Зарядье". Гости смогут познакомиться со столичным опытом реновации жилого фонда на мастер-классах, выставочной экспозиции и иных мероприятиях деловой программы. В рамках реновационной программы в эксплуатацию уже ввели 260 новостроек, это позволило включить в процесс переселения около 130 тысяч москвичей.

Ранее Собянин рассказал, что по программе реновации в ЮЗАО Москвы готовы 33 дома. Сейчас происходит заселение уже в 32 из них. Вместе с этим он добавил, что в последнюю новостройку в скором времени начнут переселяться около 200 жителей.

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