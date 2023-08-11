Дом на 465 квартир построят в районе Метрогородок по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

В районе Метрогородок в рамках программы реновации построят дом на 465 квартир, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новостройка расположится на Открытом шоссе, земельном участке № 26. Она будет состоять из трех корпусов, которые объединит подземная одноуровневая парковка. В доме предусмотрено 138 однокомнатных квартир, 208 двухкомнатных, 116 трехкомнатных и 3 четырехкомнатные. Часть из них адаптируют для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Преимуществом новостройки станет улучшенная отделка: в квартирах установят розетки, выключатели, осветительные приборы, межкомнатные двери, кухонные мойки и плиты, а также сантехнику.

Возле дома появятся проезды и тротуары, игровые площадки и места для отдыха. Там установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.

Ранее сообщалось, что в столичном Люблине ввели в эксплуатацию дом на 341 квартиру, построенный по программе реновации. Общая площадь здания составила 20 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрели подземную одноуровневую парковку.

