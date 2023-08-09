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08:59

Город

Дом по программе реновации на 341 квартиру ввели в эксплуатацию в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Люблино ввели в эксплуатацию дом на 341 квартиру, построенный по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Новостройка рассчитана на 341 квартиру с жилой площадью около 20 тысяч квадратных метров. Для будущих жителей предусмотрен подземный одноуровневый паркинг, на первом этаже выделены помещения для объектов сопутствующей инфраструктуры", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Фасады новостройки переменной этажности оформлены плиткой с имитацией кирпичной кладки. Однокомнатных квартир в доме 46, двухкомнатных – 218, трехкомнатных – 77. Еще три жилых пространства оборудованы для маломобильных москвичей. Помимо прочего, новостройка оснащена системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

В процессе возведения объекта специалисты Мосгосстройнадзора посетили объект с проверками 11 раз. В свою очередь, Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве провел ряд необходимых исследований.

До этого в Люблине в рамках реализации программы реновации снесли седьмой пятиэтажный дом. Ранее проживавшие в доме москвичи переехали в новостройки на Люблинской улице. В дальнейшем на месте демонтированной пятиэтажки построят новый дом.

Квартиры по реновации получат почти пять тысяч жителей центра Москвы

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Сюжет: "Мой район"
городреновация
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