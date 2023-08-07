Седьмую пятиэтажку по программе реновации снесли в Люблине

Фото: stroi.mos.ru

Седьмую пятиэтажку снесли в Люблине в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"На юго-востоке столицы на улице Люблинская, дом № 111, cтроение 2 по программе реновации завершился демонтаж пятиэтажного жилого дома. Жители пятиэтажки переехали в соседние новостройки на той же улице – дома № 111Б и 113", – уточнил он.

Глава ведомства отметил, что на месте старого дома появится новостройка, в которой москвичи получат квартиры с современной отделкой в рамках программы реновации.

В марте рядом была снесена другая пятиэтажка. Загрутдинов обратил внимание, что здания старого жилого фонда демонтируют при помощи технологии "умного" сноса, отличительными особенностями которой являются экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов, а также безопасность.

Кроме того, по словам руководителя департамента, во время сноса рабочие стараются сохранить деревья, которые находятся рядом со старым зданием.

"Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены 253 жилых домов", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что 30 жилых домов по программе реновации ввели в эксплуатацию за первое полугодие 2023 года в Москве. Лидером по вводу стал северо-восточный административный округ, в котором подготовили шесть домов.

Сергей Собянин также сообщил, что в Северном административном округе столицы новое жилье в рамках программы реновации получат 109 тысяч москвичей из 515 ветхих пятиэтажек. По его словам, расселение началось уже в восьми районах САО. Квартиры в 33 новостройках уже получили жители 61 старого дома.



Квартиры по реновации получат почти пять тысяч жителей центра Москвы