Девять жилых домов появятся по программе реновации в районе Царицыно

Фото: stroi.mos.ru

Девять жилых домов по программе реновации появятся в столичном районе Царицыно. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его информации, семь домов, жилой площадью 84,6 тысячи квадратных метров, строятся. Еще два проектируются, их площадь составляет 56,3 тысячи "квадратов".

Отмечается, что новостройки возведут по адресам:



улица Бехтерева, земельный участок 25/49/1;

улица Каспийская, земельный участок 28 (зона 4.1);

Пролетарский проспект, дом 16/3 (владение 16, корпус 3);

улица Севанская, земельный участок 60 (зона 38.1);

улица Ереванская, земельный участок 4 (владение 4);

улица Ереванская, земельный участок 6/2 (владение 6, корпус 2);

улица Кантемировская, дом 43.

По словам Загрутдинов, шесть жилых домов ввели в эксплуатацию в Царицыно с момента старта программы реновации. Их жилая площадь – 85,2 тысячи квадратных метров. Всего новые реновационные квартиры в районе получат жители 141 дома.

"Как ранее отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве в эксплуатацию уже ввели 260 домов. Они действительно качественные, одни из самых красивых, современных и лучших в своих районах. В процессе переселения находятся 128 тысяч человек, а больше 103 тысяч переехали в новые квартиры», – заключил он.

Ранее сообщалось, что новостройку в Можайском районе Москвы введут в эксплуатацию до конца текущего года в рамках реализации программы реновации. В настоящее время ведется кладка стен и перегородок, монтаж окон и устройство инженерных систем

До этого Сергей Собянин рассказал, что в Северном административном округе Москвы передали под заселение уже 33 новостройки по программе реновации. В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе.

Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет