На севере Москвы под заселение по программе реновации передали 33 новостройки – Собянин

Фото: vk.com/mossobyanin

Уже 33 новостройки по программе реновации передали под заселение в Северном административном округе Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".



"В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские, кафе. Для удобства жителей все необходимое будет в шаговой доступности. Большая часть нежилых пространств, 150 из 166, уже используется", – отметил он.

По словам градоначальника, на севере столице также возведут еще 56 домов, в которых сделают помещения для сопутствующей коммерческой инфраструктуры.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объемы строительства жилья для реализации программы реновации будут увеличены. Он уточнил, что в год нужно будет вводить по 3–4 миллиона квадратных метров. В настоящее время по программе реновации в Москве построены сотни домов, и порядка 40% из них созданы по индивидуальным проектам.

До этого сообщалось, что в районе Северное Измайлово появится дом с подземной парковкой по программе реновации. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор. Объект возведут по адресу 11-я Парковая улица, земельный участок 53.

Собянин рассказал о применении технологии информационного моделирования в ходе реновации