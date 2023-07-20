Около 50 гектаров земли выделила Москва для программы реновации за шесть месяцев 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За первые шесть месяцев текущего года для реализации программы реновации город выделил 60 участков суммарной площадью около 50 гектаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества.

"Фонду реновации жилой застройки по договорам аренды и безвозмездного пользования было выделено 60 земельных участков <...> в 10 административных округах. Больше всего земли город предоставил на юго-востоке столицы – 14 участков", – сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что на севере столицы в программу вошли девять земельных участков, еще восемь – на юге. По семь участков выделили в ВАО и ЮЗАО, шесть – в СВАО, четыре – в ЗАО, и три – в СЗАО. Еще по одному участку город выделил в центральном округе и ТиНАО.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что сегодня строительство в рамках реновации идет на 207 территориях, на месте 84 из которых раньше были расселенные ветхие дома. Общая площадь строящихся зданий составляет 3,4 миллиона квадратных метров, в них смогут переехать свыше 120 тысяч горожан.

Ранее Сергей Собянин на встрече с жителями ВАО сообщил, что в ближайшие годы объемы строительства жилья в Москве в рамках программы реновации вырастут в разы. В частности, в 2024–2027 годы темпы строительства планируется увеличить в десять раз.



Собянин сообщил, что почти 128 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации