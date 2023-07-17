Московский опыт цифровизации строек показал снижение стоимости строительства на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Цифровизация строек Москвы помогла уменьшить сроки согласования документации в пять раз, а также снизить стоимость строительства на 10%. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



Речь идет о системе для автоматизации и управления проектами. По словам Бочкарева, от систематизации плюсы получают все участники строительного процесса. Благодаря ей появится прозрачность, оперативность, возможность избавиться от рутинных действий, повысить скорость и экономическую эффективность, уточнил глава Стройкомплекса.

Гендиректор Фонда "Аметист Кэпитал" Андрей Тян, в свою очередь, заявил, что речь идет о системах, подобных Exon. Последняя представляет собой платформу для управления строительными проектами от российской компании "Гаскар Групп".

"Система состоит из семи активно работающих модулей, которые применяются на разных этапах строительства от проектирования до передачи в эксплуатацию. Модули могут использоваться как экосистема для всех строительных процессов по объекту, так и по-отдельности в каждом из процессов", – сообщил гендиректор российской IT-компании "Гаскар Групп" Игорь Афанасьев.

По его словам, использование Exon помогает сохранять высокий темп строительства жилых зданий по программе реновации, медицинских и спортивных объектов. Многие коммерческие заказчики и девелоперы положительно оценили преимущества этой платформы, отметил Афанасьев.

Exon позволяет сдавать объекты в срок и без увеличения сметы с помощью значительного повышения в прозрачности и управляемости, уточнил Тян.

Еще в апреле стало известно, что все сделки столичного департамента городского имущества по продаже и аренде недвижимости перевели в дистанционный формат. Раньше инвестору нужно было пройти 11 долгих этапов. Через внедрение онлайн-формата победителю аукциона следует только сделать несколько кликов в личном кабинете на городском инвестпортале для подписания договора.