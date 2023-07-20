Около 50 тыс рабочих мест появится в Москве в рамках комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве назначили операторов для реализации 25 проектов комплексного развития территорий, они смогут реорганизовать порядка 225 гектаров бывших промышленных зон и участков, используемых неэффективно. На их месте появится 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в данный момент в стадии реализации находится 41 проект, инвесторы смогут построить более 10 миллионов квадратных метров недвижимости, которая будет отведена под жилье для граждан, под производства или общественно-деловую деятельность.

"Программа комплексного развития территорий действует в столице с 2020 года. За это время городские операторы уже приступили к реализации 25 проектов. По ним возведут около 1,9 миллиона квадратных метров жилья, почти 90% которого предназначено для целей программы реновации, а также свыше 2,3 миллиона квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов", – сказал он.

Ефимов подчеркнул, что возведение деловых объектов позволит создать в городе порядка 50 тысяч новых рабочих мест.

По его словам, вложения в редевелопмент территорий превысят 412 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для Москвы после сдачи проектов составит около 17 миллиардов рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что новые объекты будут возведены в 8 округах столицы, больше всего их появится на юго-востоке, юго-западе и северо-востоке города.

По его словам, помимо 1,7 миллиона квадрантных метров жилья, на территориях в том числе появятся 25 школ и детских садов, в которых смогут разместиться порядка семи тысяч детей, 6 медицинских учреждений, 8 спортивных комплексов площадью около 54 тысяч квадратных метров и другие объекты.

Гаман добавил, что на сегодняшний день у города имеется 188 проектов комплексного развития территорий. Программа возвращает в оборот заброшенные промышленные зоны или земли, которые используются неэффективно. Благодаря ей в городе появится 570 тысяч новых рабочих мест для жителей столицы, а объем инвестиций составит восемь триллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе работы на 41 проекте в 34 районах Москвы, на которых реализовывается программа комплексного развития территорий.



Инвесторы и городские операторы построят более 5,1 миллиона квадратных метров жилья на этих местах. Причем больше 2,3 миллиона "квадратов" возведут по программе реновации. Также будут построены 2,7 миллиона квадратных метров под общественно-деловые объекты. Помимо этого, более 2,1 миллиона "квадратов" будут предназначены для современных производств.



Почти 100 объектов построят в Москве в целях создания новых рабочих мест – Собянин