Собянин: объемы строительства жилья по программе реновации будут увеличены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие годы объемы строительства жилья в Москве в рамках программы реновации будут в разы увеличены, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он поделился кадрами встречи с жителями ВАО, которым рассказал, что пиковыми станут 2024–2027 годы. В этот период в столице будут строить по программе в 10 раз больше, чем сегодня.

"Это потребует гигантского напряжения: и бюджета, и строительных мощностей, и организационных", – сказал Собянин.

Он уточнил, что в год нужно будет вводить по 3–4 миллиона квадратных метров. В настоящее время по программе реновации в Москве построены сотни домов, и порядка 40% из них созданы по индивидуальным проектам.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 30 жилых домов по программе реновации. Это порядка 9,1 тысячи квартир общей площадью около 530 тысяч квадратных метров. Лидером по вводу стал СВАО, где подготовили шесть домов.



Собянин сообщил, что почти 128 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации