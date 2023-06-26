Сервисом "Переезд в Москве" воспользовались свыше 20,5 тысячи раз за полгода

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Гришкина

Более 20,5 тысячи раз за шесть месяцев граждане воспользовались сервисом "Переезд в Москве". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что чаще всего сервисом пользуются именно жители столицы. С помощью него они могут узнать о том, какие необходимы документы, как перевести детей в другой детский сад или школу.

Сервис также рассказывает о процедуре регистрации на новом месте, может подсказать, где или с помощью чего оплачивать коммунальные услуги. Кроме того, если молодая пара ждет ребенка, им объяснят, как встать на учет в женской консультации и получать питание на молочной кухне.

"79% новоселов указали, что переезжают внутри столицы. При этом все цифровые возможности суперсервиса всегда под рукой: более 65% горожан просматривают его со своего смартфона, а наиболее активная аудитория – это горожане в возрасте 35–44 лет", – отметили в ведомстве.

Каждый пользователь получает индивидуальный набор инструкций после того, как прошел опрос, в котором он уточнил обстоятельства своего переезда. Больше всего среди них оказалось бездетных москвичей, которые переезжают в свою квартиру.

С помощью сервиса новоселы могут узнать о предстоящих мероприятиях в различных районах столицы, об особенностях социальной помощи, рекомендациях для водителей и пассажиров.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в каталог "Услуги" раздела "Жилье, недвижимость, земля" на сайте mos.ru. Москвичам рекомендуют завести упрощенную учетную запись, подробный алгоритм описан здесь.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года в Москве в рамках реализации программы реновации началось расселение почти 120 домов. Градоначальник сообщил, что еще 12 домов скоро тоже будут готовы для заселения.

Мэр столицы отметил, что москвичи, подписавшие договор, могут на безвозмездной основе воспользоваться услугами грузчиков, а также транспортом для перевозки вещей.



"Мой район. Навигатор": свыше 60 домов расселили в 35 столичных районах