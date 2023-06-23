Строительство дома на 815 квартир по программе реновации началось в районе Фили-Давыдково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство дома с культурно-досуговым центром по программе реновации началось в столичном районе Фили-Давыдково. Он будет рассчитан на 815 квартир, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году", – подчеркнул он.

Здание появится на улице Пивченкова, владении 14. Оно будет состоять из двух корпусов переменной этажности с подземной парковкой. При внешней отделке дома специалисты будут использовать систему вентилируемого фасада с задействованием бетонных плиток и фиброцементных панелей. В вестибюле установят комнату консьержа, помещения для уборочного инвентаря и почтовых ящиков. Квартиры начинаются со второго этажа.

Дом оснастят системами видеонаблюдения и охраны входов, которая будет разблокировать запорные устройства пожарной сигнализации. На территории вокруг здания высадят деревья, кусты, газоны и цветники. Также там построят пять детских и спортивную площадки. Кроме того, специалисты сделают две площадки для отдыха.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года в Москве в рамках реализации программы реновации началось расселение почти 120 домов. Градоначальник сообщил, что еще 12 домов скоро тоже будут готовы для заселения.

Мэр столицы отметил, что москвичи, подписавшие договор, могут на безвозмездной основе воспользоваться услугами грузчиков, а также транспортом для перевозки вещей.

По его словам, всего с момента реализации данной программы в Москве расселили 757 домов, около 120 тысяч граждан успешно переехали в новое современное жилье или готовятся к переселению.



Собянин рассказал, как городские власти помогают москвичам с переездом по реновации