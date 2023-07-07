Бочкарев заявил, что 80 новых образовательных объектов построят в ТиНАО к 2026 году

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До конца 2025 года в ТиНАО построят 36 новых школ и 44 детских сада, которые смогут принять почти 32 тысячи учеников и более 11 тысяч дошкольников. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Чем больше у нас (в ТиНАО. – Прим. ред.) строится жилья, тем больше появляется социальных объектов, в частности школ и детских садов. Наша задача – построить и передать городу такие объекты для полной ликвидации дефицита мест", – пояснил он.

В свою очередь, глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин уточнил, что 22 образовательных объекта возведут за счет адресной инвестиционной программы города, еще 58 объектов построят инвесторы. С начала текущего года в округе уже достроили две школы и четыре детсада.

Как добавил Жидкин, во всех учреждениях будут созданы условия для всестороннего развития детей. Так, в школах предусмотрят современные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, обновленные спортивные и актовые залы, современные столовые. Прилегающие к ним территории благоустроят.

В детских садах между тем оборудуют помещения для творческих кружков, залы для занятий, спальни, методические кабинеты, медкабинеты, буфеты и кухни полного цикла. Во всех проектах особое внимание будет уделено безопасности детей, воспитателей и преподавателей.

Ранее сообщалось, что в разных районах Москвы в ближайшие годы построят 19 бизнес-центров. Благодаря им в городе появится 47,6 тысячи новых рабочих мест. Только в ЗАО возведут сразу пять объектов.

