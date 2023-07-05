Участники программы реновации приобрели более 5 тысяч машино-мест в новостройках Москвы

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Участники программы реновации, переселенные в новостройки с паркингом, приобрели в них более 5 тысяч машино-мест. Информация об этом появилась на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Участникам программы реновации предоставляется приоритетное право на покупку машино-мест в новостройках реновации со скидкой 40%", – напомнил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он сообщил, что с начала программы было приобретено 5 245 машино-мест, в частности 1 051 машино-место за первое полугодие.

Отмечается, что участники программы могут за доплату приобрести квартиру большей площади, с большим числом комнат по сравнению с жильем, предоставляемым им бесплатно, либо купить еще одну или несколько квартир. Однако общая площадь приобретенных квартир в сумме не должна превышать 100 квадратных метров, уточняет пресс-служба ведомства.

Добавляется, что приобретаемая квартира должна находиться в доме по реновации, расположенном в том же столичном районе, что и отселяемый дом. Исключением являются Зеленоград и ТиНАО, там правило распространяется на административный округ.

Для участников программы действует скидка 10%, оплатить покупку можно наличными или заемными средствами, среди которых кредит, в том числе ипотечный, материнский капитал, жилищные субсидии, государственный жилищный сертификат. По информации Загрутдинова, с момента начала программы были приобретены 1 745 квартир, за первое полугодие – 131 квартира.

"Многие жители пятиэтажек интересуются докупкой еще до того момента, как начался переезд. Практически все площади, которые выделяются на докупку в домах по реновации, приобретаются москвичами", – ранее говорил он.

До этого сообщалось, что 30 жилых домов по программе реновации ввели в эксплуатацию за первое полугодие 2023 года в Москве. Лидером по вводу стал северо-восточный административный округ, там подготовили шесть домов.

Также стало известно, что новостройку по программе реновации возведут в столичном районе Кузьминки на Волгоградском проспекте в 2024 году. Дом будет односекционным, в нем появится подземная парковка.

Дом по программе реновации построили в районе Марьина роща