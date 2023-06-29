Дом по программе реновации введут в Кузьминках в следующем году

Фото: департамент строительства города Москвы

Дом по программе реновации будет возведен в столичном районе Кузьминки на Волгоградском проспекте в 2024 году, в данный момент проводятся работы подготовительного периода. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода, устройство шпунтового ограждения и разработка котлована", – отметил он.

По словам Загрутдинова, новостройка будет односекционной, в ней появится подземная парковка. Фасад будущего дома будет сочетать облицовку клинкерной плиткой и металлическими кассетами, также на нем появятся металлические корзины под кондиционеры.

В новом доме предусмотрено 152 квартиры, из которых 40 – однокомнатные, 75 – двухкомнатные и 37 – трехкомнатные, добавил руководитель департамента.

В вестибюле дома появятся колясочная, кладовая для уборочного инвентаря и зона, отведенная под установку почтовых ящиков жильцов. Специалисты установят три лифта: один грузоподъемностью 430 килограммов, а два других – 1 000 килограммов, в них также появятся визуальные и тактильные средства информации.

Вход в новостройку, пол вестибюля и лифтовой холл возведут в один уровень с поверхностью земли, что позволит родителям с колясками и маломобильным жителям заходить в подъезд дома без помощи других, а шероховатая плитка будет препятствовать скольжению, отметил Загрутдинов.

Придомовая территория будет благоустроена, на ней высадят деревья, кустарники, газоны, разобьют цветники, также там появится детская и спортивные площадки, зона для отдыха взрослых жильцов дома.

Ранее сообщалось, что в районе Метрогородка на улице Николая Химушина появится жилой комплекс с волнистыми фасадами. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, на улице возведут три корпуса.

Общая площадь ЖК составит почти 62 тысячи квадратных метров, его организуют по принципу квартальной застройки.



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