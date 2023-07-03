В Москве возведут 19 бизнес-центров за счет инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город договорился с инвесторами о строительстве 19 бизнес-центров в разных районах Москвы в рамках программы по созданию рабочих мест. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"С 2020 года город заключил с инвесторами 48 соглашений, из них 16 направлено на строительство бизнес-центров. В реализацию проектов инвестируют почти 69 миллиардов рублей. После открытия всех объектов более 47,6 тысячи человек смогут найти работу рядом с домом", – рассказал он.

Так, в 2025–2026 году два бизнес-центра появятся на Ленинградском шоссе и 5-й Магистральной улице в САО. Еще два офисных здания появятся в СВАО: один построят уже к следующему году на Огородном проезде, а второй – к 2027 году на улице Двинцев. В сумме четыре объекта дадут почти 11 тысяч рабочих мест.

Кроме того, в ближайшие годы два деловых объекта построят на улицах Шеногина и Берзарина в СЗАО, еще пять – на Молдавской, Озерной и Заречной улицах, а также в Рублево-Архангельском на западе города. Они дадут столице больше 12,5 тысячи мест приложения труда.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в ТиНАО планируют создать четыре бизнес-центра. Аналогичные объекты появятся в ЮЗАО и ЮВАО. В сумме в эти проекты вложат порядка 19 миллиардов рублей, а после их реализации трудиться там смогут около 24 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Мещанском районе столицы реорганизуют участок площадью 3,27 гектара, расположенный недалеко от станции метро "Рижская". Там возведут общественно-деловые здания общей площадью 170 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в городе появятся 4,8 тысячи новых рабочих мест.

