Миронов предложил создать квоту для трудоустройства в органы власти для участников СВО

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Необходимо ввести квоту для трудоустройства участников специальной военной операции в органы власти. Об этом сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале.

"Хочу отметить, что по закону "О статусе военнослужащих" гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей предоставляются права на трудоустройство и социальное обеспечение", – написал Миронов.

Политик добавил, что существует норма, по которой в течение трех месяцев после увольнения с военной службы у граждан есть возможность вернуться на работу в органы государственной власти, где осуществляли свою деятельность до призыва. При этом работодатель должен предоставить должность не ниже той, которую они занимали до ухода на военную службу.

Миронов отметил, что за призванными на военную службу по мобилизации и по контракту сохранились рабочие места и их должности во всех компаниях.

Руководитель фракции заявил, что участникам СВО необходимо предоставить более значимые льготы. Например, они должны иметь приоритет при трудоустройстве на государственную и муниципальную службу.

"В связи с этим мы предлагаем для граждан, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, законодательно предусмотреть возможность поступать на государственную гражданскую, муниципальную службу и на работу в государственные организации", – добавил Миронов.

Он также заявил о необходимости дополнить закон "О занятости населения" положением, по которому в госорганах, а также органах местного самоуправления и госорганизациях должна устанавливаться квота для приема на работу участников спецоперации в размере 3% от среднесписочного количества сотрудников.

Квота предполагает прием на работу экс-участников спецоперации без конкурса на замещение должностей государственной или муниципальной службы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей в Москве.

Мэр Москвы напомнил, что с этой целью был открыт Единый центр поддержки, который находится по адресу Береговой проезд 8, строение 2. В этот центр могут обратиться все желающие и получить необходимую помощь.

Участники СВО будут поступать в вузы по отдельным квотам