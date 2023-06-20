Госдума поддержала поправку о льготном поступлении в вузы для участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума поддержала поправку, которая позволит участникам специальной военной операции (СВО) получить льготы при поступлении в вузы. Также льготы на поступление получат дети врачей, умерших от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

Авторами поправки выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций.

Согласно документу, право на обучение за счет бюджета получат граждане, являющиеся героями России, участники СВО, мобилизованные, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий, проходивших за рубежом.

Также льготы будут предоставлены для поступления в медицинские и фармацевтические университеты детям, чьи родители, работая врачами, умерли от коронавирусной инфекции, заразившись во время лечения пациентов.

С инициативой о предоставлении квот для поступления в российские вузы участникам СВО и детям врачей ранее выступила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.

В связи с этим кабмин РФ получил полномочия по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в университетах. Глава кабмина Михаил Мишустин поручил Голиковой и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко взять на контроль реализацию проекта.

В конце мая с этим же предложением выступал Володин. Соответствующее обращение он направлял Мишустину.



Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение