15:09Общество
Госдума поддержала поправку о льготном поступлении в вузы для участников СВО
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума поддержала поправку, которая позволит участникам специальной военной операции (СВО) получить льготы при поступлении в вузы. Также льготы на поступление получат дети врачей, умерших от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.
Авторами поправки выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций.
Согласно документу, право на обучение за счет бюджета получат граждане, являющиеся героями России, участники СВО, мобилизованные, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий, проходивших за рубежом.
Также льготы будут предоставлены для поступления в медицинские и фармацевтические университеты детям, чьи родители, работая врачами, умерли от коронавирусной инфекции, заразившись во время лечения пациентов.
С инициативой о предоставлении квот для поступления в российские вузы участникам СВО и детям врачей ранее выступила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.
В связи с этим кабмин РФ получил полномочия по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в университетах. Глава кабмина Михаил Мишустин поручил Голиковой и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко взять на контроль реализацию проекта.
В конце мая с этим же предложением выступал Володин. Соответствующее обращение он направлял Мишустину.
Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение
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