В Москве финансовую помощь получили почти 80% семей участников СВО – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве финансовую помощь получило большинство семей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом на полях ПМЭФ-2023 сообщил Сергей Собянин.

"Практически 80% семей участников (спецоперации. – Прим. ред.) получили ту или иную финансовую, материальную помощь, адресную помощь", – цитирует его РИА Новости.

По словам мэра, в Москве сегодня реализуется лучший в стране стандарт поддержки участников СВО и их семей. В частности, в городе работает специальный центр соцподдержки.

"Если понадобится (в центре могут оказать. – Прим. ред.) и медицинскую помощь, помощь в трудоустройстве на работу, помощь в устройстве в детский сад, в школы и так далее", – добавил градоначальник.

В заключение Собянин напомнил, что в Москве уровень зарплат выше, чем в среднем по стране. В связи с этим ему видится справедливым, что город помогает защитникам Родины.

Ранее в Госдуме предложили ввести в РФ реабилитационные сертификаты для участников спецоперации, получивших ранения. Они, как ожидается, будут гарантировать внеочередное оказание медпомощи военнослужащим в государственных и частных клиниках по полису ОМС.

Собянин: в столице открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей