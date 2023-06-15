В Госдуме предлагают ввести реабилитационный сертификат для участников СВО

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Реабилитационный сертификат для участников спецоперации, получивших ранение, предложили ввести в Госдуме. Об этом со ссылкой на письмо с инициативой от главы фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова сообщает газета "Известия".

Сообщается, что данный сертификат должен гарантировать внеочередное оказание медпомощи в государственных и частных клиниках по полису ОМС. Кроме того, с его помощью можно будет компенсировать траты на лечение и психологическую помощь, а также на профессиональное обучение. Оформляться данный сертификат будет через "Госуслуги".

Данную инициативу уже поддержали депутаты из профильных комитетов.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что затраты на сертификат можно будет покрывать из фонда "Защитники Отечества". Филиалы этого фонда начали работу в стране с 1 июня 2023 года.

Ранее в Госдуме предложили освободить от наказания после награждения или увольнения со службы мобилизованных граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Учитываться при этом будут случаи, произошедшие до вступления документа в силу.

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