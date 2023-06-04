Для большинства пришедших на пункт отбора контрактников мотивом стала любовь к Родине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для большинства пришедших на пункт отбора контрактников по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1 мотивом стала любовь к Родине.

"Я старой закалки, патриотизм в крови, хоть какую-то пользу принести", – рассказал один из мужчин.

Другой мужчина рассказал, что в его семье отдавали долг стране дед, прадед и дядя. Поэтому он так же, как и они захотел стать военным. Он признался, что любит Россию.

В пункт отбора на военную службу по контракту приезжают и те, кто хочет поддержать своих близких, которые скоро должны отправиться в зону СВО.

"Я приехал поддержать своего племянника, он подписал контракт на год. Я сам сейчас являюсь мобилизованным, приехал в отпуск", – рассказал еще один пришедший в пункт отбора контрактников.

Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, желающие могут узнать о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей в чат-боте Telegram.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев во время посещения единого пункта отбора на военную службу заявил, что те, кто решил выбрать военную службу по контракту, заслуживают максимальной поддержки и уважения.

Соловьев отметил высокий уровень организации работы столичного пункта, налаженность работы, комфорт и отдельно упомянул об уважении к пришедшим в него людям.

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