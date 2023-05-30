Будущие контрактники рассказали о желании внести свой вклад в дело защиты Родины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали о своих мотивах пополнить ряды российских войск.

Один из гостей заявил, что там страдают люди, которым надо помочь. Другой посетитель пункта отметил, что его решение отправиться на военную службу является взвешенным, спокойным и взрослым.

"У меня друг сейчас там проходит службу уже год как. Я тоже решил, что пора бы", – поделился мужчина.

Еще один доброволец рассказал, что служба в Вооруженных силах РФ – это долг. Он выразил желание внести свой вклад в общее дело. С его мнением согласился другой посетитель центра, отметив, что считает службу долгом мужчины. По его словам, сейчас непростое время.

Единый пункт отбора контрактников в Москве посещают добровольцы из разных российских регионов. В центре они могут пройти все необходимые процедуры. В пункте работают врачи и профессиональные инструкторы, которые проверят состояние здоровья кандидата с учетом информации из электронной медкарты.

Единый пункт отбора на контрактную службу находится по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетителей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Подать заявление для заключения военного контракта с Минобороны РФ можно на портале "Госуслуги". Процедура проходит в электронном виде.