Будущие контрактники рассказали об отсутствии сомнений в правильности своего выбора

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Граждане, которые пришли в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, заявили, что не сомневаются в правильности своего выбора.

Так, один из будущих контрактников считает, что служба на благо Родине – это его обязанность и святой долг.

"Если не мы, то кто? Я так воспитан, я уже возрастной, поэтому все прекрасно понимаю. Все мои родственники, все друзья прекрасно понимают, что это нужно делать", – подчеркнул он.

Другой мужчина полностью согласился с ним. Он назвал священной обязанностью службу, направленную на защиту интересов своей страны.

"Каждый мужчина – это воин и должен защищать свою Родину", – добавил он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетителей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Подать заявление для заключения военного контракта с Минобороны РФ можно на портале "Госуслуги". Процедура осуществляется в электронном виде.

