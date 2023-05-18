Волонтеры рассказали об активном интересе москвичей к военной службе по контракту

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Жители столицы активно проявляют интерес к военной службе по контракту. Об этом рассказали волонтеры единого пункта отбора на контрактную службу.

Волонтер Екатерина занимается раздачей буклетов и рассказывает всем желающим о деталях прохождения службы по контракту. Она отметила, что в настоящее время очень важно информировать население. По ее словам, часто к волонтерам обращаются мужчины, которые уже имеют боевой опыт, чтобы узнать об условиях службы.

Из буклетов граждане могут узнать о социальных гарантиях. В них представлена информация о денежных выплатах и льготах. Желающие заключить контракт о прохождении службы могут заранее узнать, какие выплаты предусмотрены до отправки в зону проведения спецоперации РФ, а также какие полагаются ежемесячные выплаты.

"Для каждого военнослужащего гарантировано покрытие расходов всей семьи, зачисление детей в детский сад вне очереди, также помощь при поступлении в вуз. Также помощь оказывается, если у военнослужащего есть пожилые родственники, вещевое и медицинское обеспечение", – добавила Екатерина.

Волонтер Марк обратил внимание, что мужчины старше 25 лет активно интересуются возможностью прохождения службы по контракту. Он рассказал, что они чаще всего спрашивают о сроках. Волонтеры отвечают на все вопросы, а если требуется дополнительная информация, отправляют в единый пункт отбора.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Обслуживание проходит в режиме одного окна с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Кроме того, россияне могут зайти на единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения военного контракта с Минобороны РФ. Все заключение происходит в электронном виде.

