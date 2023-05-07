Будущие контрактники рассказали о поддержке родными их решения служить в войсках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Будущие контрактники рассказали работающим по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1 в едином городском пункте отбора на военную службу по контракту журналистам о причинах своего решения.

"Мои ребята, с кем я раньше служил, уже все на СВО. И вот я решил свой посильный вклад, как говорится, внести. Я спокоен и уверен, что все будет нормально", – рассказал доброволец.

Он отметил, что сначала родные добровольца были шокированы его решением пойти на контрактную службу, но потом все-таки приняли его решение. Он считает, что настоящий мужчина должен защищать свою Родину.

Другой доброволец рассказал, что его родные поддержали решение. Он сказал, что возможно расквитаться за тех, кто восемь лет молчал и терпел действия Украины.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что российская актриса театра и кино Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Михайловской провели в пункте экскурсию. Во время посещения она встретилась с волонтерами и контрактниками.

Москвичам рассказали о часах работы единого пункта отбора на контрактную службу