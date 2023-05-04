Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Певец Стас Пьеха посетил единый пункт отбора на контрактную службу по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Во время посещения он отметил удобство и прекрасную организацию работы центра.

"Все сделано, на мой взгляд, очень удобно, никакой этой бюрократии нет. Я лично все посмотрел, везде спросил. У меня психологическое образование неполное, поэтому я даже посмотрел психологическую анкету, которую надо заполнять, попробовал управление дронами и так далее", – сказал Пьеха.

Певец отметил, что в центре все хорошо и четко работает. Он добавил, что успел поговорить с посетителями пункта.

Пьеха уточнил, что в пункте отбора на службу по контракту ждут людей с военным образованием, здоровых, с хорошими психологическими показателями и с определенной мотивацией. Он сказал, что в армии необходимы люди, которые действительно туда хотят, что-то умеют и пригодны по всем пунктам.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Ранее лидер музыкальной группы Uma2rmaH Владимир Кристовский посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Певец высоко оценил условия, которые организовали в пункте.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу работает с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна. Также москвичи могут узнать всю информацию через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.



Москвичам рассказали о часах работы единого пункта отбора на контрактную службу