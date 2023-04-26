Солист Uma2rmaH посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер музыкальной группы Uma2rmaH Владимир Кристовский посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту.

Центр расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Артист прибыл в пункт, чтобы поддержать желающих отправиться на выполнение служебных задач.

"Организовано, на мой взгляд, все отлично. Мне кажется, надо этот опыт перенимать другим городам и делать такие центры, потому что у нас много людей с хорошей военной подготовкой, которые хотят работать военными, и им просто нужно дать такую возможность", – заявил Кристовский.

Вместе с этим певец высоко оценил условия, которые организовали в пункте. По его словам, там есть зоны для отдыха, а также столовая. Кроме того, он отметил количество специалистов, которые обслуживают и контролируют деятельность центра.

Накануне пункт посетили основатели коллектива "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова и Валерий Тхай. Они высоко оценили уровень организации центра. Также они дали небольшой концерт в поддержку добровольцев.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу 3 апреля. Все те, кто хочет получить необходимую по этому вопросу информацию, могут посетить его в рабочие часы – с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна.