Певица Ирина Дубцова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Ирина Дубцова посетила пункт отбора на контрактную службу, расположенный на улице Яблочкова, 5, строение 1. Она высоко оценила его работу.

"Я здесь в первую очередь как женщина, которая пришла с поддержкой как мать и как гражданка нашей великой страны. Во-первых, я хочу отметить как прекрасно все организовано для настоящих мужчин, которые пришли служить по контракту. Это касается того, что все автоматизировано, не нужно никуда бежать, разрываться", – пояснила Дубцова.

Певица также поддержала тех, кто решил пойти на контрактную службу. Она подчеркнула, что гордится ими и верит в их победу, силу духа и мужество. Дубцова также пожелала им вернуться живыми, здоровыми и с победой.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу 3 апреля. Он обслуживает в режиме одного окна. Гостей сразу направляют, чтобы ускорить процесс прохождения всех комиссий. На месте работают волонтеры, которые помогают с заполнением анкет.

Всю информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.