Алена Яковлева высоко оценила работу пункта отбора на контрактную службу

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Народная артистка России Алена Яковлева посетила столичный пункт отбора на контрактую службу и заявила, что работники культуры должны выражать поддержку гражданам, которые хотят отправиться на выполнение служебных задач.

Яковлева добавила, что люди культуры – это бойцы идеологического фронта, именно поэтому они должны поддерживать страну и народ. Поддержку защитникам России должны выражать и работники государственных структур.

"И в такой тяжелейшей ситуации, когда идет война, а она идет, то мы просто обязаны поднимать дух наших людей, которые выразили свое желание пойти защищать страну. Поэтому я всегда откликаюсь на такие вещи", – сказала она.

Артистка подчеркнула, что москвичи, пришедшие заключить контракт, будут выполнять свой долг, который воздастся в следующем поколении.

"Хочется самого главного – чтобы ребята выполнили свой долг, вернулись здоровыми и понимали, что они делают большое, великое дело. Осознание того, что мы сейчас делаем, придет, наверное, несколько позднее", – отметила Яковлева.

Она высоко оценила организацию пункта отбора.

Единый пункт отбора на военную службу был открыт в Москве 3 апреля. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

4 апреля в столице начал свою работу чат-бот, который ответит на все вопросы граждан, желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.



Москвичам сообщили о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

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