В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей", – отмечается в сообщении.

На mos.ru уточнили, что информацию можно получить по телефону горячей линии 117. Кроме того, полная информация о контрактной службе представлена на сайте contract.mos.ru.

Для желающий пойти на контрактную службу в Москве отрылся единый пункт отбора по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Работает он каждый день с 09:00 до 20:00. В пункте осуществляется прием не только москвичей, но и жителей других регионов страны, а также иностранных граждан.

Граждане могут записаться на прием в единый пункт отбора на mos.ru, выбрав дату и время. Кроме того, на сайте указан перечень необходимых документов.

Ранее Владимир Путин упростил получение гражданства РФ заключившими контракт с ВС иностранцами. Документ предусматривает внесение поправок в закон "О гражданстве", согласно которым граждане иностранных государств данной категории смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.



Пункт отбора на военную службу по контракту начал работу в столице

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