15:34Технологии
В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В Москве заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей", – отмечается в сообщении.
На mos.ru уточнили, что информацию можно получить по телефону горячей линии 117. Кроме того, полная информация о контрактной службе представлена на сайте contract.mos.ru.
Для желающий пойти на контрактную службу в Москве отрылся единый пункт отбора по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Работает он каждый день с 09:00 до 20:00. В пункте осуществляется прием не только москвичей, но и жителей других регионов страны, а также иностранных граждан.
Граждане могут записаться на прием в единый пункт отбора на mos.ru, выбрав дату и время. Кроме того, на сайте указан перечень необходимых документов.
Ранее Владимир Путин упростил получение гражданства РФ заключившими контракт с ВС иностранцами. Документ предусматривает внесение поправок в закон "О гражданстве", согласно которым граждане иностранных государств данной категории смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.
Пункт отбора на военную службу по контракту начал работу в столице
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