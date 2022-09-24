Путин упростил получение гражданства РФ заключившими контракт с ВС иностранцами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон об упрощенной процедуре приема в российское гражданство иностранных граждан, заключивших контракт с ВС России на срок не менее года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает внесение поправок в закон "О гражданстве", согласно которым граждане иностранных государств данной категории смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.

Кроме того, прошедшие или проходящие контрактную службу в российской армии иностранцы смогут не соблюдать условие о непрерывном проживании на территории РФ в течение 5 лет с момента получения вида на жительство.

Ранее данный закон одобрил Совет Федерации.

До этого межрегиональная общественная организация содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания "Киргизское единение" поддержала принятие Госдумой закона об упрощении выдачи гражданства иностранным гражданам, проходящим службу в ВС РФ.