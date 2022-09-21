"Киргизское единение" поддержало упрощение выдачи гражданства служащим в ВС РФ иностранцам

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Межрегиональная общественная организация содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания "Киргизское единение" поддержала принятие Госдумой закона об упрощении выдачи гражданства иностранным гражданам, проходящим службу в ВС РФ. Об этом заявил президент организации Абдыганы Шакиров.

"Если коротко ответить – да, я поддерживаю", – заявил он.

Шакиров добавил, что Россия является Родиной для детей мигрантов, приехавших в страну около 10–20 лет назад. Поэтому решение о службе в Вооруженных силах России – верное решение для них.

Ранее Госдума разрешила служащим в ВС РФ иностранцам получать гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий законопроект приняли во втором и третьем чтениях.

Согласно законопроекту, иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ на срок не менее года, могут подать заявление на получение гражданства без предоставления вида на жительство.

Кроме того, прошедшие или проходящие контрактную службу в российской армии освобождены от соблюдения требования о непрерывном проживании на территории РФ в течение 5 лет с момента получения вида на жительство.

