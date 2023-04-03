В Москве начал работу пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве. Об этом рассказал столичный военный комиссар Максим Локтев.

Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он будет работать с 09:00 до 20:00. По словам Локтева, со всеми кандидатами будут проводиться мероприятия по отбору на контракт по принципу одного окна, не выходя за территорию здания. При этом, отметил комиссар, логистика была продумана с учетом требований тех, кто уже проходил службу по контракту.

Всю информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Локтев добавил, что россияне, которые захотели заключить контракт, пройдут собеседования с профессиональной группой инструкторов, которые специально готовятся к этой деятельности. Срок службы по контракту будет назначаться в индивидуальном порядке. Минимальный срок составляет 11 месяцев.

Комиссар рассказал, что все серьезные компетенции кандидатов будут использованы в ВС РФ. У каждого желающего есть право выбора своей специальности. Локтев отметил, что в пункте также будут представлены все врачи-специалисты.

"Однако городская система здравоохранения, с учетом введения электронных медицинских карт, позволяет специалистам видеть в режиме онлайн всю информацию о состоянии здоровья потенциального кандидата, поэтому в проведении углубленных медицинских исследований нет необходимости", – заявил комиссар.

Вместе с этим он подчеркнул, что регион проживания кандидата не имеет значения. Возраст желающего должен составлять от 18 до 60 лет.

Кроме того, иностранные граждане также смогут подать заявку на военную службу по контракту. Локтев рассказал, что пропускная расчетная способность пункта составляет до 100 человек в день, при необходимости она может быть увеличена до 300 человек.

Ранее в Москве появилась горячая линия и онлайн-запись для тех, кто хочет пойти на военную службу по контракту. На номер могут обратиться жители Москвы и других российских регионов, а также иностранные граждане. О возможностях службы по контракту, льготах и мерах поддержки военных и их семей можно узнать на горячей линии 117.

Помимо этого, через портал contract.mos.ru можно получить информацию об условиях службы, федеральных и московских выплатах и льготах военнослужащим и их родственникам.

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