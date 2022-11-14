17:15Политика
Путин подписал указ о службе в ВС РФ иностранных граждан
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин определил порядок прохождения службы в российской армии для иностранцев. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что в указе речь идет о порядке прохождения службы для иностранцев в ВС РФ в мирное время.
У желающих пройти службу в армии России в данном случае должен быть вид на жительство или другой документ, который подтверждает право на постоянное проживание на территории другой страны.
Ранее Владимир Путин упростил принятие в российское гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу в РФ. В документе указывалось, что заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут подать иностранцы, а также лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее года и участвовавшие не менее полугода в боях в их составе.
До этого также стало известно, что в МВД РФ открыли пункты, в которых иностранцы могут получить ответы на вопросы о военной службе по контракту.
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