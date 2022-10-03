В МВД России открыли пункты приема обращений иностранцев о военной службе по контракту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В МВД России открыли пункты, в которых иностранцы могут получить ответы на вопросы о военной службе по контракту. Об этом пишет ТАСС.
"Для удобства иностранных граждан, желающих поступить на службу в ВС РФ, в помещениях территориальных органов МВД России и региональных филиалах федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис" МВД РФ открыты пункты приема обращений по вопросам, связанным с поступлением иностранных граждан на военную службу по контракту", – сообщили агентству в пресс-центре МВД.
Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в российское гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу в РФ.
Согласно указу, заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут подать иностранцы, а также лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее года и участвовавшие не менее полугода в боевых действиях в их составе.
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