Служащих в ВС РФ иностранцев примут в гражданство в упрощенном порядке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в российское гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут подать иностранцы, а также лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее года и участвовавшие не менее полугода в боевых действиях в их составе.

Кроме того, в упрощенном порядке за получением российского гражданства могут обратиться иностранцы, принимавшие участие в боевых действиях менее 6 месяцев и получившие при этом ранение, травму, контузию, в результате чего они подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья.

Распространится процедура и на семьи иностранных военнослужащих.

Ранее Путин подписал закон об упрощенной процедуре приема в российское гражданство иностранных граждан, заключивших контракт с ВС России на срок не менее года.

Документ предусматривает внесение поправок в закон "О гражданстве", согласно которым граждане иностранных государств данной категории смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.



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