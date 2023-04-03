В Москве открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Горячая линия и онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту открылись в Москве. Сюда могут обратиться москвичи, жители других регионов России, а также иностранные граждане, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы в рамках содействия военному комиссариату столицы открыло горячую линию, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. Также на портале mos.ru открылся спецпроект с информацией о возможностях военной службы по контракту, федеральных и региональных выплатах и льготах для военнослужащих по контракту и членов их семей", – говорится в сообщении.

О возможностях службы по контракту, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей можно узнать на горячей линии 117. Кроме того, в проекте contract.mos.ru собрана информация об условиях службы, о федеральных и московских выплатах и льготах военнослужащим, их семьям и родственникам.

Также в Москве начал работу единый пункт отбора на военную службу по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он работает ежедневно с 09:00 до 19:00. На прием можно записаться онлайн, выбрав удобные дату и время в спецпроекте на mos.ru, а также узнать необходимый список документов.

Ранее Владимир Путин упростил получение гражданства РФ заключившими контракт с ВС иностранцами. Документ предусматривает внесение поправок в закон "О гражданстве", согласно которым граждане иностранных государств данной категории смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.

Кроме того, прошедшие или проходящие контрактную службу в российской армии иностранцы смогут не соблюдать условие о непрерывном проживании на территории РФ в течение 5 лет с момента получения вида на жительство.

Позднее был подписан указ о порядке заключения первых контрактов на военную службу среди иностранцев. Согласно указу, иностранцы, поступающие на рядовые и сержантские должности, будут заключать контракты на один год. Ранее законодательство допускало подписание соглашения сроком на пять лет.

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