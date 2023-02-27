Первый контракт на военную службу в РФ с иностранцами будут заключать на год

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин подписал указ о порядке заключения первых контрактов на военную службу среди иностранцев. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно указу, иностранцы, поступающие на рядовые и сержантские должности, будут заключать контракты на один год. Ранее законодательство допускало подписание соглашения сроком на пять лет.

В ноябре 2022 года президент Российской Федерации определил порядок прохождения службы в российской армии для иностранцев в мирное время. Гражданам других государств потребуется вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в другой стране.

В конце сентября того же года также стало известно об упрощенном принятии в российское гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу в РФ.

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