В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи участникам СВО

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На рассмотрение в Госдуму внесли проект закона, который предусматривает бесплатную юридическую помощь для участников спецоперации РФ на Украине, а также для членов их семей. Соответствующий документ появился в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы стали сенаторы и депутаты "Единой России". Предлагается внести изменения в статью 20 ("Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической") закона "О бесплатной юридической помощи в РФ".

В список граждан, которые могут рассчитывать на безвозмездную помощь, хотят включить:

проходящих военную службу по контракту;

добровольцев;

мобилизованных;

членов их семей.

Ранее Владимир Путин во время послания парламенту поручил установить для военнослужащих двухнедельный отпуск раз в полгода. Речь идет в том числе о добровольцах и мобилизованных.

Глава государства подчеркнул, что участие в специальной военной операции связано с огромными нагрузками. В связи с этим, считает президент, для всех участников СВО следует узаконить отпуск в 14 дней раз в полгода, не считая времени на дорогу.



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