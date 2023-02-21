Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей всех участвующих в СВО москвичей

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин подписал указ о единых мерах соцподдержки семей участников спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

"Чтобы они были спокойны за свой тыл, наш долг окружить их семьи максимальной заботой и вниманием. Помочь с работой, с образованием детей и с уходом для пожилых родственников. Оказать психологическую и правовую поддержку", – заявил Собянин.

Градоначальник напомнил, что после старта частичной мобилизации Москва утвердила пакет мер социальной поддержки для родственников мобилизованных жителей столицы. Владимир Путин в ходе озвучивания послания парламенту поручил сформировать единые подходы по вопросу материального обеспечения всех участников спецоперации. Статус военного при этом не будет влиять на помощь, под нее подпадут все, подчеркнул Собянин.

Указ теперь распространяется и на членов семей мобилизованных, добровольцев и в целом всех участников СВО на Украине.

На соцподдержку смогут рассчитывать дети, пожилые родственники, инвалиды и дети-инвалиды, супруги, дети трудоспособного возраста и другие.

Так, семьи участников СВО смогут получить ежемесячное пособие на детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка, а также единовременное пособие молодым родителям. Все это можно получить в упрощенном порядке, без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, учета доходов и прочего.

Кроме того, дети всех военнослужащих смогут получить:

внеочередное зачисление в детские сады;

внеочередной перевод в другой детский сад или школу;

освобождение от трат за посещение городских и муниципальных детских садов;

бесплатное двухразовое питание школьникам с 1-го по 11-й классы;

бесплатное одноразовое питание студентам колледжей Москвы;

бесплатное зачисление в первой очереди в продленки с 1-го по 6-й классы;

освобождение от трат на уроки в секциях допобразования в заведения, которые подчиняются столичным властям и местному самоуправлению.

Пожилые члены семей военных, а также инвалиды смогут рассчитывать на соцобслуживание на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи. Супругам и детям трудоспособного возраста помогут в поиске необходимой профессии, а также посодействуют в поиске обучения.

Остальные родственники и члены семьи военнослужащего из Москвы смогут рассчитывать на психологическую помощь, консультации по юридическим вопросам и поддержку в оформлении разного рода льгот.

Ранее Путин в ходе обращения к Федеральному собранию призвал организовать государственный фонд для адресной поддержки ветеранов СВО на Украине и семей погибших военных. По мнению российского лидера, каждая семья должна быть обеспечена сотрудником, который займется решением возникших задач.

Песков предположил, что большая часть послания Путина будет посвящена оценке спецоперации

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