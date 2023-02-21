Путин поручил установить для военнослужащих двухнедельный отпуск раз в полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин во время послания парламенту поручил установить для военнослужащих двухнедельный отпуск раз в полгода. Речь идет в том числе о добровольцах и мобилизованных.

Глава государства подчеркнул, что участие в специальной военной операции связано с огромными нагрузками. В связи с этим, считает Путин, для всех участников СВО следует узаконить отпуск в 14 дней раз в полгода, не считая времени на дорогу.

Российский лидер в ходе выступления также назвал Украину порабощенной Западом. По мнению президента РФ, западные государства готовили Киев к большой войне.

Путин начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине. Президент заявил, что РФ делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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