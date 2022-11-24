Собянин и Хуснуллин обсудили финансирование связанных с СВО мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и вице-премьер России Марат Хуснуллин обсудили вопросы финансирования связанных с СВО мероприятий в приграничных регионах РФ в рамках совместного заседания рабочей группы Госсовета по координации деятельности при введении различных уровней реагирования и штаба правкомиссии по региональному развитию.

Как уточнили в пресс-службе мэра и столичного кабмина, на заседании 24 ноября также поднималась тема обустройства граждан, которые были вынуждены уехать с постоянного места жительства в Херсоне и Херсонской области.

Ранее Собянин и Хуснуллин обсуждали вопросы обеспечения гражданской и территориальной обороны в российских регионах, а также восстановления жилых строений и поврежденной инфраструктуры в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

До этого также мэр столицы и вице-премьер РФ обсудили вопросы социальной поддержки семей мобилизованных граждан. Кроме того, рассматривались способы помощи жителям приграничных территорий.



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