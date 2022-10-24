Рабочая группа Госсовета обсудила соцподдержку семей мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рабочая группа Госсовета по координации деятельности при введении различных уровней реагирования обсудила соцподдержку семей мобилизованных и жителей приграничных территорий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин выступает председателем данной рабочей группы.

"Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по координации деятельности при введении различных уровней реагирования", – указано в публикации.

Уточняется, что участники совещания обсудили вопросы социальной поддержки семей мобилизованных граждан. Кроме того, рассматривались способы помощи жителям приграничных территорий.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России. Главам субъектов поручено осуществлять полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Москве продолжает работать центр поддержки семей мобилизованных

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