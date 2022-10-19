Собянин: в Москве приняты меры по охране общественного порядка и стратегических объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Москва примет необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

Он подчеркнул, что Владимир Путин подписал указы о дополнительных полномочиях глав субъектов, во исполнение этих указов будут приняты необходимые меры, однако они не затронут обычный ритм жизни столицы.

По словам Собянина, задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, а также защите от чрезвычайных ситуаций будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами. Осуществляться это будет, в основном, в рабочем режиме.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России. Главам субъектов поручено осуществлять полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В ходе выступления на Совете безопасности РФ Путин также заявил о создании в правительстве координационного совета для реализации целей СВО, его главой станет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российский лидер добавил, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического направления в правительстве, администрации президента, а также Госсовета. Это, по мнению Путина, поможет обеспечить более тесное взаимодействие с регионами.

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