Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным предпринимателям

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сенаторы рассмотрят закон о кредитных каникулах мобилизованным владельцам малых и средних предприятий, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, документ дает право на получение кредитных каникул единственными владельцами МСП, которые являются мобилизованными, проходящими службу в зоне спецоперации.

До этого замглавы Минтруда России Ольга Баталина сообщила, что в ведомстве разрабатывается законопроект, направленный на закрепление возможности для мобилизованных оставаться владельцами бизнеса после призыва. Отмечалось, что нанятые призванным работодателем специалисты смогут заключить трудовые отношения с другим начальником.

Ранее министерство финансов России выступило с предложением отсрочить налоговые платежи для мобилизованных на время их службы в Вооруженных силах страны. Проект о налоговых каникулах был отправлен на рассмотрение в правительство России.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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