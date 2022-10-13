В Совфеде предложили освободить от налогов выплаты работодателями мобилизованным

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Совфеде подготовили законопроект, подразумевающий освобождение от налогов выплаты работодателями призванным в рамках частичной мобилизации. Соответствующее решение направят в правительство, поделился глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов.

Сенатор подчеркнул, что на данный момент работодатели начали выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам. Но, отметил он, такие выплаты облагаются НДФЛ, взносами на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование, а также взносами на страхование от несчастных случаев.

"В результате работодатель обязан удержать из планируемой к выплате суммы 13%, а сверх выплачиваемой суммы вынуть из своего бюджета еще дополнительно до 27%", – прокомментировал Кутепов, передает РИА Новости.

По его словам, решение освободить от налоговой выплаты поможет получить призывникам больше денег, а также снимет с работодателя фактор в виде дополнительно отчисляемых сумм.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что семьи граждан, призванных на службу в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, могут получить ежемесячные дополнительные выплаты в ускоренном режиме. Помимо этого, он напомнил, что столичные власти приняли решение о выплатах мобилизованным москвичам в размере 50 тысяч рублей в месяц.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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