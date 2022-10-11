Мобилизованные предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса – Минтруд

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Минтруд работает над законопроектом, который позволит предпринимателям, призванным в рамках частичной мобилизации, оставаться собственниками бизнеса. Об этом сообщила замглавы ведомства Ольга Баталина.

"Призванные на военную службу по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. В ближайшее время будет подготовлен проект соответствующего федерального закона", – сказала она.

Отмечается, что работники индивидуального предпринимателя, который является единственным руководителем, могут устроиться к другому работодателю, если бизнесмен прекратит свою деятельность из-за призыва в рамках частичной мобилизации.

Кроме того, Баталина подчеркнула, что для поддержки призванных бизнесменов примут следующие меры:

продлят сроки уплаты налогов;

продлят сроки выплаты страховых взносов;

перенесут сроки обязательной подачи деклараций по налогам и страховым взносам.

Если компания из-за частичной мобилизации не сможет исполнить госконтракт, его условия можно будет изменить по соглашению сторон, рассказала Баталина. Это можно будет сделать, если призвали руководителя или его сотрудников, без которых не представляется возможным качественно исполнить работу.

"С бизнесменов не будут взыскивать неустойки и не станут включать их, что важно, в реестр недобросовестных поставщиков", – объяснила она.

Такое условие будет распространяться на все госконтракты, заключенные до конца 2023 года.

Баталина отметила, что сейчас также готовится законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя МСП, который одновременно является единственным учредителем и гендиректором. Они будут оформляться на срок мобилизации плюс 30 дней.

Также предприниматели в России смогут приостановить использование гранта при призыве по мобилизации.

"Если предприниматель уже получил грант под свой проект, то он сможет приостановить исполнение обязательств без каких-либо штрафов или взысканий или вернуть всю сумму гранта", – уточнила Баталина.

Она сообщила, что требования к реализации гранта для его получателей в таком случае будут смягчены.

Замглавы Минтруда обратила внимание на то, что в России планируется сохранить на время частичной мобилизации льготные условия исчисления стажа. По ее словам, период военной службы идет как в пенсионный, так и в трудовой стаж. Она отметила, что особенности учета такого стажа разрабатываются правительством.

Ранее стало известно, что депутаты во главе с лидером фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, который предлагает освободить от призыва родственников тех, кто был мобилизован и погиб.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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