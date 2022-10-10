Путин заявил, что в ходе частичной мобилизации обнаружилось достаточно бестолковщины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин потребовал от губернаторов контролировать проведение частичной мобилизации в регионах РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

"Очень важный момент – прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказание необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных", – сказал он.

Глава государства сделал акцент на том, что решения, которые принимают представители власти в рамках частичной мобилизации, должны неукоснительно выполняться. Особое внимание Путин попросил уделить предоставлению социальных гарантий призывникам и их семьям.

Выслушав доклад кировского губернатора Александра Соколова, президент отметил, что "к сожалению, бестолковщины достаточно" в рамках проведения частичной мобилизации. Российский лидер добавил, что сейчас есть хорошая возможность разобраться с проблемами, которые существуют в этом направлении.

"Если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались. И, видим, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами", – добавил Путин.

Президент также сделал акцент на возможности дальнейшего развития Вооруженных сил РФ. Ошибки будут учтены при решении вопросов, связанных с повышением обороноспособности страны, подчеркнул он.

Глава государства отдельно остановился на работе призывных комиссий и потребовал организовать ее по-современному.

"Эту работу возглавляют губернаторы. И ко всем руководителям регионов обращаюсь: внимательно, вместе с соответствующими подразделениями министерства обороны, вместе с военкоматами все нужно проанализировать, обновить базу и сделать предложения по поводу того, как по-современному должна быть организована эта работа в нашей стране в будущем", – резюмировал он.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Более 20 регионов России сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации

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