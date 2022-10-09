Москвичи приходят на пункты мобилизации, не дожидаясь повесток

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жители столицы продолжают прибывать на призывные пункты в рамках частичной мобилизации, некоторые из них приходят добровольцами, не дожидаясь повесток. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Бывал в горячих точках. Повестку ждал. Родина призвала, готов защищать граждан Российской Федерации. Кто, если не мы?" – сказал один из добровольцев на мобилизационном пункте на ВДНХ.

Отмечается, что на призывных пунктах мобилизованным выдают всю необходимую экипировку, там же им оказывают социальную помощь. Кроме того, на ВДНХ работает полевая кухня, обеспечивающая военнослужащих питанием.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Позже стало известно, что в Москве для комфорта горожан, проживающих вблизи военкоматов, открыли временные пункты мобилизации. Их разместили в зданиях Музея Москвы, Дарвиновского музея, Театра Виктюка и Музее героев России и Советского Союза, а также на ВДНХ.



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