Резервный пункт мобилизации открыли на ВДНХ

На ВДНХ открылся резервный пункт мобилизации

Один из павильонов ВДНХ стал пунктом мобилизации. Для удобства москвичей он объединил три военных комиссариата столицы – Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Об этом сообщили в эфире телеканала "Москва 24".

Отмечается, что в этом пункте готовят команды на отправку в часть, воплотив идею одного окна. Преимущества следующие:

помещение более просторное и комфортное;

есть возможность пройти медкомиссию;

можно сделать памятные фотографии и попрощаться с близкими.

Патриотически настроенные жители столицы активно приходят в новый мобилизационный пункт. Некоторые читают стихотворения и исполняют песни военных лет.

До этого сообщалось, что в Москве начали работать временные пункты мобилизации. Они открыты в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Директор московской школы рассказал о решении добровольно мобилизоваться

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!